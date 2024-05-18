Морозова (Задорожная) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1935
Рождение ребёнка
16.10.1957
Сын: Морозов Александр Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1961
Отец ребёнка: Морозов Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1963
Дочь: Понякова (Морозова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно