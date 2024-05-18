Морозова (Задорожная) Надежда Ивановна 06.09.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Задорожная) Надежда Ивановна

Морозова (Задорожная) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1935

Отец: Задорожний Иван Степанович

Мать: Задорожная (Москаленко) Федосия Григоровой

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.10.1957

Сын: Морозов Александр Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Петрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.11.1961

Сын: Морозов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1963

Дочь: Понякова (Морозова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Петрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.