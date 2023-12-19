Швырев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Швырев Михаил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евсеева Наталья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бутова Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Швырев Тихон Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Семен Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Никита Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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