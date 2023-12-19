Швырев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евсеева Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бутова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швырев Иван Егорович
Смерть
Неизвестно