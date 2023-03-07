(Филимонова) Варвара Силуановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филимонова) Варвара Силуановна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Филимонов Силуан Ермолаевич

Мать: Филимонова Марина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фотиевич

Смерть
Неизвестно
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