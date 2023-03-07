(Филимонова) Варвара Силуановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фотиевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фотиевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фотиевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фотиевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фотиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фотиевич
Смерть
Неизвестно