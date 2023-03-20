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Евграфов Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1932

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евграфов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евграфова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евграфов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Евграфова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Евграфова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евграфова Раиса Ивановна

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