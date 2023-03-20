Евграфов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евграфова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евграфова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Евграфова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евграфова Раиса Ивановна