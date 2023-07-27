Тамбовцева (Тамбовцева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Тамбовцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тамбовцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тамбовцева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тамбовцев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Иван Марков

Смерть
Неизвестно
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