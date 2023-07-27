Тамбовцева (Тамбовцева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тамбовцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тамбовцева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно