Клюкина-Маркушина Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Маркушина Василиса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

После 10.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Маркушин Федор Петрович

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 18.06.1880

Муж: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Клюкин-Маркушин Василий Петрович

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Клюкин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1898

Сын: Маркушин Александр Петрович

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.09.1898
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