Клюкина-Маркушина Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиПосле 10.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1880
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич
Бракосочетание
До 18.06.1880
Рождение ребёнка
16.04.1894
Сын: Клюкин-Маркушин Василий Петрович
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1896
Сын: Клюкин Ефим Петрович
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1898
Сын: Маркушин Александр Петрович
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.09.1898