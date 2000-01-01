Извеков Егор (Георгий?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Извеков ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Извеков Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно