Извеков Егор (Георгий?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извеков Егор (Георгий?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Извеков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Извеков Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басова Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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