Пестеха Николай Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Пестеха Николай

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

мужской, родился Около 1887, Антоновка, Чернігівська область

умер 1918, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дети
Пестеха Владимир Николаевич01.11.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоновка, Чернігівська область

Бракосочетание
Около 1911

Жена: скрыто настройками приватности

Воскресенское, Половинский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Пестеха Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Житомир, Житомирська область

Рождение ребёнка
27.07.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Смерть
1918
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

место смерти не точное

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