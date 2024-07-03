Пестеха Николай
мужской, родился Около 1887, Антоновка, Чернігівська область
умер 1918, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Дети
Пестеха Владимир Николаевич01.11.1912 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Антоновка, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1911
Жена: скрыто настройками приватности
Воскресенское, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.11.1912
Сын: Пестеха Владимир Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
27.07.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
1918
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область