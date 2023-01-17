Добровольская Аврелия-Цецилия Иосифовна
Место рожденияБелая Церковь, Киевская обл., Украина
Дата рождения04.12.1881
Дата смерти03.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Белая Церковь, Киевская обл., Украина
Место жительства
С 1881 по 1889
Белая Церковь, Киевская обл., Украина
Место жительства
С 1889 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1936
Место жительства
С 1936 по 1942
Смерть
03.12.1942