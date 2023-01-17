Добровольская Аврелия-Цецилия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская Аврелия-Цецилия Иосифовна

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Место рождения

Белая Церковь, Киевская обл., Украина

Дата рождения

04.12.1881

Дата смерти

03.12.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая Церковь, Киевская обл., Украина
Место жительства
С 1881 по 1889
Белая Церковь, Киевская обл., Украина
Место жительства
С 1889 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936 по 1942
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
03.12.1942
Киров, город Киров, Кировская область
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