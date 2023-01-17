Тиунов Архипп Алексеевич
Место рожденияд. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Вычислено 1740 ст.
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно