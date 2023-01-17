Тиунов Архипп Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Архипп Алексеевич

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Место рождения

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Сын: Мухин Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Мухин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: Тиунов Алексей Фёдорович

Мать: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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