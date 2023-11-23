Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Алексей Иванов
Мать: Анна Федорова
Михаил Алексеевич (1769 - ?) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Алексея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1793 году рукоположен во священника к церкви того... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ираида Михайова
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Павловский Александр Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Павловский Александр Михайлович (1803 — 1857) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Михаила Алексеевича. С 1811 года обучался в училище. В 1828 году рукоположен во диакона к церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Смерть
Неизвестно