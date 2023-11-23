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Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Алексей Иванов

Мать: Анна Федорова

Михаил Алексеевич (1769 - ?) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Алексея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1793 году рукоположен во священника к церкви того... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ираида Михайова

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Павловский Александр Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Павловский Александр Михайлович (1803 — 1857) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Михаила Алексеевича. С 1811 года обучался в училище. В 1828 году рукоположен во диакона к церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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