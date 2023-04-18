Сазонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: Сазонова Александра Васильевна

Смерть
1977
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