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Сазонов Василий
Сазонов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сазонова (Семенова) Александра Васильевна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать:
Сазонова Александра Васильевна
Смерть
1977
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