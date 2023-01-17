Артемий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

38 лет согласно ревизской сказке 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Артемьев Симеон Артемьевич

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Артемьевна

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Акулина Артемьевна

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемьев Хрисанф Артемьевич

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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