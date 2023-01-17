Артемий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
38 лет согласно ревизской сказке 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Артемьев Симеон Артемьевич
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Артемьевна
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Акулина Артемьевна
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Артемьев Хрисанф Артемьевич
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно