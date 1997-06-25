Штапаук (Штапаук) Евдокия Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штапаук (Штапаук) Евдокия Ульяновна

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Место рождения

Кондауров

Дата рождения

14.03.1919

Дата смерти

25.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919

Отец: Штапаук Ульян Иванович

Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Никулин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.06.1997
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