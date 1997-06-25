Штапаук (Штапаук) Евдокия Ульяновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1919
Дата смерти25.06.1997
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919
Отец: Штапаук Ульян Иванович
Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Никулин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.06.1997