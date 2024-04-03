Сафронова Елена Михайловна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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