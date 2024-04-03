Сафронова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Смерть
Неизвестно