Гачегова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГачегова Анастасия Петровна

Гачегова Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гачегов Петр Иванович

Мать: Некрасова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Идрисова Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ткачева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.