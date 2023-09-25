Гачегова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гачегов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Идрисова Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ткачева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно