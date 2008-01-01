Богданова Нелля
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1964
Дочь: Данилевич Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Богданов Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1969
Дочь: Богданова Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Богданов Вячеслав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно