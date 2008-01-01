Богданова Нелля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Нелля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.?

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1964

Дочь: Данилевич Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Богданов Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1969

Дочь: Богданова Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Богданов Вячеслав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Вячеслав Петрович

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