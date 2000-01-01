Солдатова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Солдатов Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Солдатов Михей Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Белякова Евфимия (Афимья) Николаева

Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Николай Степанов

Смерть
Неизвестно
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