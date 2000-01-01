Солдатова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Солдатов Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Белякова Евфимия (Афимья) Николаева
Отец ребёнка: Солдатов Николай Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно