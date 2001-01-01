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Проскурин Иван Савельевич
Проскурин Иван Савельевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1927
Пол
Мужской
Отец
Проскурин Савелий Федорович
Мать
Проскурин (Проскурина) Ефросия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Проскурин Савелий Федорович
Мать:
Проскурин Ефросия Васильевна
Смерть
1927
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