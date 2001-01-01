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Проскурин Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Проскурин Савелий Федорович

Мать: Проскурин Ефросия Васильевна

Смерть
1927
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