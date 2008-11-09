Шестеркина (Желудкова) Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина (Желудкова) Людмила Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1983

Дочь: Исаева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шестеркин Анатолий Николаевич

удочеренная
Рождение ребёнка
10.07.1983

Дочь: Инчина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Шестеркин Анатолий Николаевич

удочеренная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестеркин Анатолий Николаевич

Смерть
09.11.2008
Орск, город Орск, Оренбургская область
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