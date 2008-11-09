Шестеркина (Желудкова) Людмила Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1983
Дочь: Исаева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шестеркин Анатолий Николаевич
удочеренная
Рождение ребёнка
10.07.1983
Дочь: Инчина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Шестеркин Анатолий Николаевич
удочеренная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2008
Орск, город Орск, Оренбургская область