Сумина \\ Обухова Мария Елизаровна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумина \\ Обухова Мария Елизаровна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Обухов Иван Петрович1849 г.р.
Дети
(Обухова) Александра Ивановна02.11.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Бракосочетание
07.01.1887 ст.

Муж: Обухов Иван Петрович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/9e03b403-fc94-4192-90bf-66e580e5948f/79

Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.

Дочь: (Обухова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Обухов Иван Петрович

Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №169, стр. 69

Восприемник
08.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Юлиания Прокопьевна Кошкарова

Смерть
Неизвестно

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