Сумина \\ Обухова Мария Елизаровна
женский, родилась 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Обухов Иван Петрович1849 г.р.
Дети
(Обухова) Александра Ивановна02.11.1887 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.01.1887 ст.
Муж: Обухов Иван Петрович
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.
Дочь: (Обухова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Обухов Иван Петрович
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
08.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно