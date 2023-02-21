Вавилов Наум Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1891 ст.
Сын: Вавилов Константин Наумович
Мать ребёнка: Вавилова Неонила Григорьевна
Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно