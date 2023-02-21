Вавилов Наум Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Наум Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1891 ст.

Сын: Вавилов Константин Наумович

Мать ребёнка: Вавилова Неонила Григорьевна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Неонила Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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