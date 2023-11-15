Подпечкин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти06.03.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подпечкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подпечкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Реткино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1933
Сын: Подпечкин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Подпечкин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
06.03.1944
Жегалово, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Умер от ран. Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 06.03.1944 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Псковская обл. Место захоронения: Куньинский р-н, Ущицкая вол., д. Жегалово Захоронение: 8... Показать все