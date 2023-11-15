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Подпечкин Федор Иванович

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Место рождения

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

06.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Подпечкин Иван Андреевич

Мать: Подпечкина Агафья Стефановна

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпечкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпечкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна

Реткино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1933

Сын: Подпечкин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Подпечкин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Подпечкина (Александрова) Евдокия Дмитриевна

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.03.1944
Жегалово, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Умер от ран. Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 06.03.1944 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Псковская обл. Место захоронения: Куньинский р-н, Ущицкая вол., д. Жегалово Захоронение: 8... Показать все

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