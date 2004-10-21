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Терещенкова Елена Сергеевна
Терещенкова Елена Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1960
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Петюкова Просковья Григорьевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1960
Отец: не указан
Мать:
Петюкова Просковья Григорьевна
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