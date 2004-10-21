Терещенкова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенкова Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1960

Отец: не указан

Мать: Петюкова Просковья Григорьевна

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