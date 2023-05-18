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Мальцева Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1831

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мальцев Михаил Захарович

Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1834

Муж: Мальцев Захар Автимонович

Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Мальцев Федот Захарович

Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Чурикова Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович

Рождение ребёнка
13.01.1842

Дочь: Лычагина Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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