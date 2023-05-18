Мальцева Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Павел
Рождение ребёнка
03.07.1831
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
01.03.1836
Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Чурикова Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович
Рождение ребёнка
13.01.1842
Дочь: Лычагина Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Мальцев Захар Автимонович
Смерть
Неизвестно