Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

1686 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Илья Семенович

Мать: Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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