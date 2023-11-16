Логунова -- Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова -- Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Логунов Григорий Панкротович

Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Логунова Любовь Панкротовна

Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Логунова Варвара Панкратовна

Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Логунова Евдокия Панкратовна

Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Логунов Леонтий Панкратович

Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Панкратий Макарович

Смерть
Неизвестно
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