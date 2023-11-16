Логунова -- Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Логунов Григорий Панкротович
Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Логунова Любовь Панкротовна
Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Логунова Варвара Панкратовна
Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Логунова Евдокия Панкратовна
Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Логунов Леонтий Панкратович
Отец ребёнка: Логунов Панкратий Макарович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно