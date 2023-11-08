Минина Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1926

Сын: Минин Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковкина Агния Иосифовна

Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковкина Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Павел Иосифович

Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич

Смерть
31.01.1961
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