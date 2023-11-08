Минина Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.01.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1926
Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковкина Агния Иосифовна
Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковкина Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Иван Иосифович
Отец ребёнка: Минин Иосиф Дорофеевич
Смерть
31.01.1961