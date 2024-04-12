Бухтоярова (Абрамова) (Абрамова) Нелли Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтоярова (Абрамова) (Абрамова) Нелли Алексеевна

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

29.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941

Отец: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Мать: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.1964

Сын: Бухтояров Влад Иванович

Отец ребёнка: Бухтояров Иван

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.05.1972

Сын: Бухтояров Александр Иванович

Отец ребёнка: Бухтояров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтояров Иван

Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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