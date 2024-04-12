Бухтоярова (Абрамова) (Абрамова) Нелли Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941
Рождение ребёнка
16.08.1964
Отец ребёнка: Бухтояров Иван
Рождение ребёнка
16.05.1972
Сын: Бухтояров Александр Иванович
Отец ребёнка: Бухтояров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухтояров Иван
Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область