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Есипов Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1888

Дата смерти

15.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есипова Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
?.06.1922

Сын: Есипов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Есипова Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
24.05.1925

Сын: Есипов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Есипова Аксинья Егоровна

Смерть
15.09.1973
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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