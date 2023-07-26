Есипов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1888
Дата смерти15.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есипова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
?.06.1922
Мать ребёнка: Есипова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
24.05.1925
Мать ребёнка: Есипова Аксинья Егоровна
Смерть
15.09.1973
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область