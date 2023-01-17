Романова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Галина Николаевна

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Место рождения

дер. Могилево Ленинградская область

Дата рождения

18.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Могилево Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.09.1937

Дочь: Донская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Донской Василий Моисеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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