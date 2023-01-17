Романова Галина Николаевна
Место рождениядер. Могилево Ленинградская область
Дата рождения18.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Могилево Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.09.1937
Дочь: Донская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Донской Василий Моисеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно