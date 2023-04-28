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Уткин Василий Петрович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

Около 2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2019
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