Аристов Афанасий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристов Афанасий Константинович

Аристов Афанасий Константинович

avatar

Место рождения

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
Между 1844 и 1845 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Новокрещенных Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Аристов Прокопий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close