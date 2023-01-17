Аристов Афанасий Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Новокрещенных Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Сын: Аристов Прокопий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно