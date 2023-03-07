(Новоселова) Татьяна Иванова
Место рожденияпоч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Новоселов Иван Иванов
Мать: не указана
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Холостининский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762