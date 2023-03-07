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(Новоселова) Татьяна Иванова

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Место рождения

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Новоселов Иван Иванов

Мать: не указана

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Холостининский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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