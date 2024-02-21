Дубровин Никифор Ефимов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дубровин Гордей Никифоров
Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дубровина Фекла Никифорова
Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дубровина Марья Никифорова
Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дубровина Маремьяна Никифорова
Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно