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Дубровин Никифор Ефимов

Место рождения

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дубровин Гордей Никифоров

Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дубровина Фекла Никифорова

Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дубровина Марья Никифорова

Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дубровин Егор Никифоров

Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дубровина Маремьяна Никифорова

Мать ребёнка: Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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