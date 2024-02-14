Юсупова (Хисматуллина) Фания Ситдиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Хисматуллина) Фания Ситдиковна

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

Мать: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Радик Фаритович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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