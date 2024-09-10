Седых Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
29.12.1969

Сын: Седых Олег Иванович

Мать ребёнка: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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