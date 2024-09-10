Седых Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1969
Сын: Седых Олег Иванович
Мать ребёнка: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна
Смерть
Неизвестно