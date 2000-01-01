Лукиных (Воденникова) Анна Фдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воденников Федор Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукиных Анатолий Давидович
Отец ребёнка: Лукиных Давид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Давидовна
Отец ребёнка: Лукиных Давид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирова Нэля Давидовна
Отец ребёнка: Лукиных Давид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно