Лукиных (Воденникова) Анна Фдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных (Воденникова) Анна Фдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воденников Федор Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукиных Анатолий Давидович

Отец ребёнка: Лукиных Давид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Давидовна

Отец ребёнка: Лукиных Давид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирова Нэля Давидовна

Отец ребёнка: Лукиных Давид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Давид Иванович

Смерть
Неизвестно
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