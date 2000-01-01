Тотаринова (Коновалова) Наталия Аверковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотаринова (Коновалова) Наталия Аверковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Коновалов Аверкий Макарович

Мать: Коновалова Анисия

Бракосочетание
22.01.1836 ст.

Муж: Тотаринов Терентий Агиевич

1836г. МК Красное (свадьба) жених этого же Красносельского Тихвинского прихода Кстининской волости дер. Напачин холост, поруч. по женеху Кстининской волости дер. Горбуновской крест. Иван Тимофеев Коко... Показать все
Смерть
После 1836
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