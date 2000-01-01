Тотаринова (Коновалова) Наталия Аверковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Коновалов Аверкий Макарович
Мать: Коновалова Анисия
Бракосочетание
22.01.1836 ст.
1836г. МК Красное (свадьба) жених этого же Красносельского Тихвинского прихода Кстининской волости дер. Напачин холост, поруч. по женеху Кстининской волости дер. Горбуновской крест. Иван Тимофеев Коко... Показать все
Смерть
После 1836