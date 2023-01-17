Прошкова Инна Александровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1983
Рождение ребёнка
13.11.2007
Дочь: Цепилова Валерия Александровна
Отец ребёнка: Цепилов Александр Владимирович
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
08.05.2020
Рождение ребёнка
20.06.2020
Сын: Перфильев Марк Александрович
Отец ребёнка: Перфильев Александр Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва