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Прошкова Инна Александровна

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Место рождения

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия

Дата рождения

25.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1983

Отец: Прошков Александр Владимирович

Мать: Прошкова Галина Васильевна

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
13.11.2007

Дочь: Цепилова Валерия Александровна

Отец ребёнка: Цепилов Александр Владимирович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
08.05.2020

Муж: Перфильев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
20.06.2020

Сын: Перфильев Марк Александрович

Отец ребёнка: Перфильев Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
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