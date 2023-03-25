Федякова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23-24 декабря 1910г деревни Поддубровки Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодосия Ермолаева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Ермолай Николаев Тункин,... Показать все
Смерть
Неизвестно