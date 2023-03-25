Федякова Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23-24 декабря 1910г деревни Поддубровки Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодосия Ермолаева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Ермолай Николаев Тункин,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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