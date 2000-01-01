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(Саморокова) Катерина
(Саморокова) Катерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Самороков Пётр
1755 г.р.
Мать
Саморокова Мария
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Самороков Пётр
Мать:
Саморокова Мария
Смерть
Неизвестно
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