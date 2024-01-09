Боталова Феврония Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталова Феврония Егоровна

Боталова Феврония Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Боталова Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Боталова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
15.09.1854

Сын: Боталов Иван Егорович

Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Боталов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.