Боталова Феврония Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Боталова Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Боталова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
15.09.1854
Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
01.08.1858
Отец ребёнка: Боталов Егор Спиридонович
Смерть
Неизвестно