Фамилии Нет Параскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Лукинична
Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович
Рождение ребёнка
1752 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Фамилии Нет Акилина Лукинична
Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно