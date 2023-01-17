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Фамилии Нет Параскева Филипповна

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Место рождения

Сосно, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Лукинична

Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Фамилии Нет Филипп Лукич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Фамилии Нет Федор Лукич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Фамилии Нет Акилина Лукинична

Отец ребёнка: Фамилии Нет Лука Максимович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Лука Максимович

Смерть
Неизвестно
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