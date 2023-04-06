(Turkki) Thilda
Место рождения
Дата рождения01.02.1882
Дата смерти15.08.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882
Отец: Turkki Juho Antinpoika
Мать: Helena Tuomaantytär
Смерть
15.08.1883
Причина смерти: Riisitauti | Karjala-tietokantahaku KATIHA:Kuolleet Thilda Turkki Seurakunta Valkjärvi Siviilisääty (7) Lapsi Kuolinpäivä 15.8.1883 Ikä(vv/kk/vk/pp) 1/6/0/14 Hautauspäivä 19.8.188... Показать все
Похороны
19.08.1883