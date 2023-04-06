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(Turkki) Thilda

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Место рождения

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.02.1882

Дата смерти

15.08.1883

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882

Отец: Turkki Juho Antinpoika

Мать: Helena Tuomaantytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.08.1883
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Riisitauti | Karjala-tietokantahaku KATIHA:Kuolleet Thilda Turkki Seurakunta Valkjärvi Siviilisääty (7) Lapsi Kuolinpäivä 15.8.1883 Ikä(vv/kk/vk/pp) 1/6/0/14 Hautauspäivä 19.8.188... Показать все
Похороны
19.08.1883
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