Астафьева Домна Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьева Домна Игнатовна

Астафьева Домна Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: Юрьева Лукерья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close