Ribkakovsky (Shterk) Shara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRibkakovsky (Shterk) Shara

Ribkakovsky (Shterk) Shara

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ribkakovsky Moshe Moredechay

Отец ребёнка: Ribkakovsky Israel Haim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ribkakovsky Israel Haim

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close