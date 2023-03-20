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Прасолов Георгий Иосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

25.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: Прасолов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1863 ст.

Сын: Прасолов Иродеон Егоров

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Григорий Георгиев/Егоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.12.1907 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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