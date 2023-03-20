Прасолов Георгий Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смерти25.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.
Отец: Прасолов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1863 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Григорий Георгиев/Егоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1907 ст.