Коломийцев Михаил Иванович
Место рожденияСаратовская губерния, Камышинский уезд, Нижнедобренская волость, деревня Меловатка
Дата рождения30.05.1899
Дата смерти07.05.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1899
Отец: Коломийцев Иван
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Нижнедобренская волость, деревня Меловатка
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Нагинский Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Нагинская Фрина Иоилевна
город Харьков
Смерть
07.05.1938