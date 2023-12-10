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Коломийцев Михаил Иванович

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Место рождения

Саратовская губерния, Камышинский уезд, Нижнедобренская волость, деревня Меловатка

Дата рождения

30.05.1899

Дата смерти

07.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1899

Отец: Коломийцев Иван

Мать: не указана

Саратовская губерния, Камышинский уезд, Нижнедобренская волость, деревня Меловатка
Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Нагинский Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Нагинская Фрина Иоилевна

город Харьков
Смерть
07.05.1938
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