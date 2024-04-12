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Тарас Никифорович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Никифор Григорьевич

Мать: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Михайла Тарасович

Мать ребёнка: Арина И....

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анисья Тарасовна

Мать ребёнка: Арина И....

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Тарасовна

Мать ребёнка: Арина И....

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина И....

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1850
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