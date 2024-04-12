Тарас Никифорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Никифор Григорьевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михайла Тарасович
Мать ребёнка: Арина И....
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анисья Тарасовна
Мать ребёнка: Арина И....
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Тарасовна
Мать ребёнка: Арина И....
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина И....
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850